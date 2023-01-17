بروتوكول تعاون بين الهيئة الإنجيلية و«تجميل القاهرة»

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ووفدًا مرافقًا.





ورحب رئيس الهيئة الإنجيلية بالضيوف معبرًا عن اعتزازه بالدور الذى تقوم به الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمجهود الكبير الذى تقوم به محافظة القاهرة، للحفاظ والارتقاء بالمشاهد الحضارية فى القاهرة.

وخلال الجلسة تم مناقشة مشروع بروتوكول لعمل 300 مشتل فى مختلف أنحاء محافظة القاهرة، من خلال التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، من خلال توفير أفضل أنواع الشتلات والأماكن المميزة، وذلك بهدف توظيف أكبر عدد من الشباب، كما تم مناقشة توفير القروض اللازمة لتكلفة المشروع، بجانب توفير الدعم اللوجستى والاستشارى اللازم.

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى فى الهيئة الإنجيلية مع كل خطوة إلى تحقيق أعلى معدل استفادة ملموسة للمصريين، بجانب حرصنا الدائم على خدمة المجتمع المصرى، وسعداء بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة".

ومن جانبه عبر إيهاب الشرشابى، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، والتى تمتلك من الخبرة والتاريخ الذى يجعل من العمل المشترك مثمرًا، وقال الشرشابى: "نتطلع من أجل تحقيق مشاهد حضارية تليق بالمواطن المصرى، والذى يستحق كل الاحترام والتقدير".

وشارك فى اللقاء عبد الهادى شعبان، مدير عام الهيئة، والمهندس محمود منصور، مدير عام المشروعات، والمهندس هانى فؤاد، مدير عام الحدائق المتميزة، وصبرى الجوهرى، مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، كما شارك من الإنجيلية، الشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، المستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.