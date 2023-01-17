خلال ساعات.. وزير التنمية المحلية يصدر الحركة السنوية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تشمل الحركة السنوية 125 قيادة محلية فى 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعدد من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة.

وستتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات.

وتتضمن الحركة المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيرى عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات.