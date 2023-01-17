كهربا في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سموحة بكأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 05:26 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، وضم تشكيل الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بعد غياب فترة طويلة عن الأهلي عقب رحلة احتراف في البرتغال وإيقافه لمدة ستة أشهر.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من : محمد الشناوي، محمود متولي، رامي ربيعة، على معلول، محمد هاني، محمد فخري، حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، حسين الشحات وكهربا.

ويدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

وتعادل الأهلى مع المصري البورسعيدى سلبياً في آخر ظهور بالجولة الأخيرة للدوري، فيما فاز سموحة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.