الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 05:25 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشالية الغربية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية..أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 20 11

رأس سدر 22 09

نخل 19 01

كاترين 14 01

الطور 24 09

طابا 21 11

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 21 11

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 19 10

السلوم 19 08

سيوة 19 06

رأس غارب 21 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 24 14

حلايب 23 15

أبو رماد 22 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

المنيا 21 06

أسيوط 22 05

سوهاج 23 06

قنا 23 07

الأقصر 24 08

أسوان 24 09

الوادى الجديد 23 05

أبو سمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 30 19

المدينة 21 10

الرياض 19 06

المنامة 18 14

أبوظبى 24 18

الدوحة 21 14

الكويت 18 10

دمشق 15 03

بيروت 18 14

عمان 15 05

القدس 15 07

غزة 18 11

بغداد 18 07

مسقط 26 21

صنعاء 23 05

الخرطوم 32 16

طرابلس 23 12

تونس 20 09

الجزائر 14 08

الرباط 16 08

نواكشوط 31 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 01

إسطنبول 17 11

إسلام آباد 16 03

نيودلهى 18 05

جاكرتا 32 24

بكين 03 08-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 10 02

أثينا 18 14

روما 14 08

باريس 05 02-

مدريد 11 03

برلين 04 02-

لندن 04 01-

مونتريال 03- 09-

موسكو 02 01

نيويورك 07 02

واشنطن 12 04

أديس أبابا 25 06