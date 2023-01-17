وزير القوى العاملة يشارك فى ورشة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيلفى أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل وتوفيرالمعلومات الحقيقيةوالمشاركة بشكل عملى فى القضاء على البطالة.





وأوضح وضع كافة امكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة، وقال الوزير فى تصريحات إلى أهمية الاستراتيجية بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصرى ورسم السياسات التى تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرًا إلى انها عمل قومى لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال، مؤكدًا على التحديات التى تواجه سوق العمل وتتطلب سرعة انجاز تلك الاستراتيجية والعمل مع كافة الشركاء على تغيير ثقافة الشباب فى اتجاه العمل الحر والخاص والمشروعات الصغيرة والاستفادة من كافة إمكانيات الوزارة فى التدريب والتأهيل داعيًا الشباب إلى الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية والتى تؤهلهم لمهن يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، فى ورشة عمل نظمتها الوزارة تنسيقا مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وجهات معنية بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيلمن أجل الانتهاء صياغة استراتيجية للتشغيل تتغلب على التحديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وانطلاقا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوى وتنافسى ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

وأكد على توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيلالتى تهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشبابوتحقيق نمو فى الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادىموضحا أن الاستراتيجية ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجيا الحديثة والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.

وقال بيان صحفى إن الدكتور أحمد درويش استشارى الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ووزير التنمية الإدارية الأسبق والذى أدر الجلسات أكد فى كلمته على أن خطة الاستراتيجية ترتكزعلى عدد من المحاور منها مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافى لمصر بشكل علمى إحصائى مدروس وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، فيما يخص خفض نسبة البطالة فضلًا عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل المستقبل، موضحا أن هذه الورشة التى يشارك فيها متخصصين تهد إلى تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها والتحديات الراهنة فضلا عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات

وبحسب البيان الصحفى أدار الدكتور أحمد درويش الجلسات الثلاث بالورشة، حيث تضمنت الجلسة الأولى مقدمة عن الاستراتيجية وعرض تقرير توثيق الوضع الحالى والجسلة الثانية فتحت حوارا تفاعليا للاتفاق على الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية فترة الاستراتيجية، كما ناقشت الجلسة الثالثة رصد التحديات والفرص لكل هدف من أهدافها وخلال الورشة جرى التأكيد على أنه كان قد تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الوطنية للتشغيل بعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية وعقدت اولى اجتماعاتها فى يونيو 2022 وكذلك التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للخروج بمشروع الاستراتيجية والتى تعتبر الأولى من نوعها فى مجال التشغيل فى مصرمع الأخذ فى الاعتبار بعض التجارب الناجحة فى دول أخرى فى هذا الشأنمع دراسة تحليلية لمطالب الوزارات المعنية وتحديد الجوانب التى يجب العمل عليها، كما جرى الإشارة إلى أن الاستراتيجية تتكون من عدد من المراحل منها تحليل الوضع الحالى و المنشود والتعرف على التحديات والفرص للانتقال لإنجاز الهدف واختيار أنسب الآليات للتحرك من الوضع الحالى للمنشودوالعمل من خلال تنظيم ورش مع الأطراف المعنية.

شارك وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وممثلينعن وزارات القوى العاملة والمالية والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم والتعليم والعالى والبحث العلمى والشباب والرياضة وعن المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة واتحاد الصناعات المصرية و اتحاد نقابات عمال مصر والاشخاص ذوى الإعاقة واللجنة النقابية لمكتبة الإسكندرية والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف.

حضر الورشة من وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير وحسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنىومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ورشا عبد الباسط مديرعام الإدارة العاملة للشؤون الإقليمية والدولية وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بالمكتب الفنى للوزير.