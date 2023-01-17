مصر تدين التفجير الإرهابى فى الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابىي المشين الذي استهدف كنيسة فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذى راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.





وقدمت مصر التعازى والمواساة لحكومة وشعب الكونغو الشقيقة، وخالص التعازى لذوى الضحايا، معربة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، فى مواجهة أشكال التطرف والإرهاب التى تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

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