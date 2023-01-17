عاجل.. السيسى خلال استقباله ملك الأردن: روابط أخوة ومصير مشترك بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وحسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة أخيه الملك الأردنى، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح، وفى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة.

من جانبه؛ أعرب العاهل الأردنى عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والتى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مشيداً فى هذا السياق بالدور المحورى لمصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى، خاصةً ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى.