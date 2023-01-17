رئيس الوزراء: حل مشكلات المستثمرين يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 04:27 مساءً - السفير السعودي يشكر مدبولي على التواصل وسرعة الاستجابة للاستماع لمطالب مستثمري المملكة

الاستجابة لعدد من مطالب المستثمرين والتوصل لتسويات تسهم في استكمال المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر، وحل مشكلاتهم، وذلك بحضور، الدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير/ أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والسيد/ بندر بن محمد العامري رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء/ محمد عصام، مساعد وزير الإسكان لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور/ وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها، قائلا: حرصت اليوم على مقابلة مجموعات من المستثمرين السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم، وهو ما يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج، ويؤكد اهتمامنا بدعم المشروعات في القطاعات المختلفة.

فيما قال السفير/ أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، موجها حديثه لرئيس الوزراء: نشكركم نيابة عن جميع المستثمرين السعوديين الموجودين اليوم، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرصك واهتمامك، وكذا اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين، وحل مشكلاتهم.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد عدة مقابلات، اليوم، مع المستثمرين السعوديين؛ لاستعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات عقارية وصناعية في المدن الجديدة، وغيرها بالمحافظات، حيث تم التوصل إلى استجابات بشأن عدد من هذه المطالب وكذا التوصل إلى تسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم.