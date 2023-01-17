200 ألف طالب يخوضون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - وأنهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، استعداداتها لعقد الامتحانات، وشدد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على اتخاذ جميع الإجراءت الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح موسى أن 200 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة هذا العام، مشيرا إلى الانتهاء من طباعة أوراق الأسئلة، وإعداد الكنترولات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وتتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ33 التابعة.

كما وجه مدير المديرية أعضاء المتابعة بالتواجد داخل المطبعة السرية فى وقت مبكر فى كل يوم امتحانى قبل تسيلم أوراق الأسئلة، والتأكيد على سير العملية الامتحانية بطريقة سليمة وآمنة وفقا للقواعد المنظمة، وإعداد تقرير يومى عن زيارات اللجان الامتحانية، ورصد السلبيات وإيجاد حلول لها، إضافة إلى رفع تقرير يومى عن سير العملية الامتحانية وتسليمه لمدير إدارة المتابعة بالمديرية.