نيفين القباج تستقبل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بسنغافورة

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بسنغافورة، ودومينيك جوة، سفير سنغافورة فى مصر، بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى.





شهد اللقاء التباحث حول البرامج والأنشطة الداعمة لاستقرار الأسرة فى كلا البلدين، واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، البرامج والأنشطة المختلفة التى تنفذها الوزارة وتستهدف استقرار الأسرة المصرية، منها المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذى يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج بما يضمن الاستقرار النفسى والاجتماعى ويحافظ على كيان الأسرة الحديثة، وكذلك مكاتب الاستشارات الأسرية، ومراكز خدمة المرأة العاملة، وصندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى.

وأوضحت القباج، أن الدولة المصرية تعمل كذلك على برامج التعافى من الإدمان والمخدرات، بالإضافة إلى مراكز استضافة وتوجيه المرأة، وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية، وبرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية، والتى استخدمت دليل برنامج وعى للتنمية المجتمعية، لإصدار فتاوى على الموضوعات المتواجدة به، كى يكون هناك موائمة بين الرسائل الدينية والاجتماعية.

من جانبه؛ قال ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، إن بلاده تضع الاهتمام بالأسرة على رأس أولوياتها، وتعمل على تنمية الأسرة ومكافحة جميع المخاطر التى تواجهها بما يشمل العولمة وآثارها السلبية على الأسرة.

ودعا وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، وزيرة التضامن الاجتماعى لحضور المؤتمر الذى ستنظمه بلاده عن الأسرة، مؤكدا ضرورة تواجد مصر وحضورها المؤتمر باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.