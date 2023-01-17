مشروعات الأمن الغذائى فى قنا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أهم مشروعات الأمن الغذائى. ويشمل الأمن الغذائى 10 صوبات للخضروات عالية الجودة، ومزرعة للخراف للتربية والتسمين، ومزرعة للبرسيم الحجازى والشعير كعلف للماشية، ومزرعة سمكية يطرح إنتاجها للبيع للمواطنين، ودواجن ومنتجاتها تخضع لإشراف بيطرى كامل.

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