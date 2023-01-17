الأوراق المطلوبة لملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - الأوراق المطلوبة

1- الاستمارة الإلكترونية "بالألوان"

2- شهادة ميلاد كمبيوتر

3- إيصال تأمين على التابلت + صورة "قيمة التأمين 100 جنيه"

4- رسوم دخول الامتحان من البريد - صورة "قيمة الرسوم 210 جنيهات"

5- طابع صندوق دعم المشروعات التعليمية من البريد

6- صورة بطاقة ولى الأمر

7- صورة بطاقة الطالب إن وجدت.

8- إيصال سداد المصروفات+ صورة "500 جنيه"

9- 4 صور شخصية 4*6 خلفية بيضاء ويدون اسم الطالب أسفلها بالكمبيوتر.

وبالنسبة للطلاب الراسبين، بالإضافة لكل الطلبات عاليه، يقدم حوالة بريدية للإدارة العامة للامتحانات.

الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الثانوية العامة

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام للعام الدراسى 2022-2023، اعتبارا من الأحد الموافق 15-1-2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28-3-2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال هذا الرابـط: https://moe-register.emis.gov.eg/

ويتاح التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، بعد استلام كل طالب البريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكترونى الموحد، عبر هذا الرابــــط : https://office365.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة:-

1- بعد الحصول على البريد الإلكترونى الموحد، يدخل الطالب على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونى.

2- الضغط على "تسجيل دخول".

3- إدخال البريد الإلكترونى الموحد.

4- إدخال الرقم السرى وتاريخ الميلاد لتظهر استمارة الثانوية العامة.

5- إدخال البيانات المطلوبة: صورة الطالب، الشعبة، بيانات المواد.

6- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

7- حفظ الاستمارة بصيغة PDF ومن ثم طباعتها وتقديمها لإدارة المدرسة مع باقى الأوراق المطلوبة.

وبعد الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الورقية بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023 يوم 10 يونيو المقبل ولمدة شهر كامل.