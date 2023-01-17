التعليم تحدد موانع الاشتراك فى أعمال النقل والشهادات العامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الضوابط، يشترط فى من ينتدب أو يكلف للعمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة واللجان السرية لضبع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الامتحانات ومراكز توزيع وتجميع أوراق الإجابة ولجان تقدير الدرجات ما يلى:

1) ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1992.

2) ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

3) ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم إلا ما استثنى بنص خاص للندب أو التكليف أو العمل.

4) ألا يكون قد تم توقيع أى جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا فى أعمال تتعلق بالامتاحنات ما لم يتم محو الجزاء عدا: الانذار- الخصم من الأجر 5 أيام فأقل.

5) أن يكون المنتدب للعمل بهذه اللجان (ممن يعملون بالتعاقد أو المكافأة بالوزارة) قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فى العمل بالوزارة أو يكون قد سبه له العمل بهذه اللجان فى العام السابق.

6) ألا يكون ممن يقومون بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان فى اللجنة التى ينتدب للعمل بها بالنسبة للامتحانات المحلية أو المكزية، أو يكون ممن يقومون بالتدريس لنفس الصف بالنسبة لامتحانات النقل.

7) ألا يكون المتدب للعمل بلجان الإدارة ولجان التقدير لديه أقارب من المتقديمن لأداء الامتحان حتى الدرجة الثالثة أو يكون المنتدب للعمل فى باقى اللجان لديه أقارب لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة، وذلك فى ذات اللجنة المنتدب للعمل بها.

8) ألا يكون المنتدب للعمل بهذه اللجان لديه أقارب من العاملين حتى الدرجة الثانية فى ذات اللجنة التى يعمل بها.

درجات القرابة

الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبناء، والزوجة أو الزوج.

الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، الأحفاد.

الدرجة الثالثة: أبناء الأخ أو الأخت، العم والعمة، الخال والخالة، وأبناء الأحفاد.

الدرجة الرابعة: أبناء أبناء الأخ والأخب وأبناء العم والعمة، أبناء الخال والخالة، وأبناء أبناء الأحفاد.