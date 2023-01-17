القوى العاملة: توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فى أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملى فى القضاء على البطالة.





وأوضح شحاتة أنه تم وضع كل إمكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع جميع الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة.



وأشار الوزير فى تصريحات اليوم إلى أهمية "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصرى، ورسم السياسات التى تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لافتا إلى أنها "عمل قومى" لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال، مؤكدا التحديات التى تواجه سوق العمل، وتتطلب سرعة إنجاز تلك الاستراتيجية، والعمل مع كل "الشركاء"على تغيير ثقافة الشباب فى اتجاه العمل الحر والخاص والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل إمكانيات الوزارة فى التدريب والتأهيل، داعيا الشباب إلى الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، والتى تؤهلهم لمهن يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة اليوم الثلاثاء فى ورشة عمل نظمتها الوزارة تنسيقا مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجهات معنية، بشأن مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، من أجل الانتهاء صياغة "استراتيجية" للتشغيل تتغلب على التحديات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلاقا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوى وتنافسى ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.



وأكد الوزير توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى تهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو فى الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادى، موضحا أن الاستراتيجية ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل، وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجيا الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.



وشارك وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن وزارات "القوى العاملة، والمالية، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتربية والتعليم، والتعليم والعالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة"، وعن "المجلس القومى للمرأة، والبنك المركزى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة النقابية لمكتبة الإسكندرية، والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف".

حضر الورشة من وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وحسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط مديرعام الإدارة العاملة للشئون الإقليمية والدولية، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بالمكتب الفنى للوزير.