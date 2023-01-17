القاهرة الإخبارية.. اجتماعات بين قادة مصر والأردن وفلسطين لدعم العلاقات

جدة - نرمين السيد - تمثل الآلية الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين منصة مهمة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية، خاصة إزاء القضية الفلسطينية والسعى نحو تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل، الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.





ويؤكد انعقاد المشاورات الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، وجود رغبة صادقة فى دعم العلاقات بمختلف المجالات، ونقل معاناة الشعب الفلسطينى إلى المحافل الدولية ودعمها عربيا وإقليميا.

وشهدت القمة الثلاثية التى عقدت فى الأردن، مارس 2017، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين، والرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، تأكيد أهمية إحياء عملية السلام، بهدف التوصل لحل عادل وشامل ونهائى للقضية الفلسطينية، استنادا إلى مبادرة السلام العربية.



وأكدت القمة الثلاثية التى عقدت فى القاهرة عام 2021، مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى للقدس، كما أشادت بالجهود المصرية لترسيخ الأمن والاستقرار فى قطاع غزة وإعادة إعماره.

وحرص الرئيس المصرى على تأكيد ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار فى جهودها الدؤوبة والتنسيق الوثيق مع الفلسطينيين والشركاء الدوليين، من أجل دفع عملية السلام.

ويمثل تطابق وجهتى النظر المصرية والأردنية تجاه القضية الفلسطينية أحد المحاور المهمة فى العلاقات التى تجمع القاهرة وعمان، خاصة وأن كلاهما يرى دوما أن غياب الحل العادل والشامل لهذه القضية يؤدى إلى استمرار التوتر فى المنطقة، كما يشددان على حل الدولتين، الذى تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.