معتدل نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشالية الغربية وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 20 11

رأس سدر 22 09

نخل 19 01

كاترين 14 01

الطور 24 09

طابا 21 11

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 21 11

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 19 10

السلوم 19 08

سيوة 19 06

رأس غارب 21 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 24 14

حلايب 23 15

أبو رماد 22 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 09

بنى سويف 21 09

المنيا 21 06

أسيوط 22 05

سوهاج 23 06

قنا 23 07

الأقصر 24 08

أسوان 24 09

الوادى الجديد 23 05

أبو سمبل 23 10

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