وفد من كلية الشرطة يزور إحدى المدارس

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد المدير العام وأعضاء هيئة التدريس، حيث ألقت رئيس مجلس إدارة المدرسة كلمة ترحيب أشادت فيها بجهود رجال الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين.

فيما ألقى أحد ممثلى كلية الشرطة كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 فى مدينة الإسماعيلية، والتى سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها فى صفحاته المجيدة.

وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، كما تم استكمال الجولة التفقدية بمنشآت المدرسة المختلفة.