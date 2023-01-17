الوزراء: مبادرة توطين تجارة التجزئة تستهدف ميكنة 400 ألف منشأة

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ومحمد المصرى، نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء أن هذه المُبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصرى بصورة حيوية للغاية، وتسهم فى دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأكد مدبولى، ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، كما شدد على أهمية تذليل كل تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تستهدف ميكنة نحو 400 ألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن المرحلة الأولى ليصل الرقم المستهدف إلى 4 ملايين منشأة فى مراحل تالية، وذلك بدعم من وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك المصرية وعدد من الرعاة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض مختلف الجوانب التى يتم دراستها لبدء تنفيذ هذه المنظومة التى تسعى لرقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولاً تكنولوجية فعالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذى يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل.

وأشار السفير نادر سعد إلى أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة التى أكدت جاهزيتها للعمل فوراً، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما فى ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى وشركات الدفع الالكترونى للحلول التكنولوجية، كما تم التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسى بالمبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيداً للعمل بالمبادرة.