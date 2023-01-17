جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أهمية العمل على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى المتابعة الدورية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الحيوى والهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين بالمحافظات والذى استضافته وزارة التنمية المحلية اليوم وترأسه الوكيل الدائم للوزارة حمزة درويش، بحضور ممثل الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء الدكتور شريف حمدى ومديرى إدارات الاستثمار بالمحافظات وذلك لبحث شكاوى المستثمرين. كما أكد آمنة، اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين والعمل على حلها بصورة سريعة، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم تلقى 32 شكوى للمستثمرين فى بعض المحافظات وتم حل 24 منها، ويجرى بحث الشكاوى الواردة للعمل على حلها. ووجه وزير التنمية المحلية، بالإسراع فى حل مشكلات المستثمرين بالمحافظات عن طريق إدارات الاستثمار على أن يكون فحص الشكوى بحد أقصى أسبوع من تاريخ توجيهها، كما وجه بالعمل على حل مشاكل المناطق الصناعية وخاصة المرافق التى يقوم على أساسها المشروع والتنسيق المستمر مع الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء والجهات المعنية لسرعة حل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار بما يساهم فى جذب وتوسيع الاستثمارات فى مختلف القطاعات على أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية يؤكد أهمية تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.