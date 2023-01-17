وزير التعليم العالي يلتقى النقيب العام لنقابة البيطريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 01:29 مساءً - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين؛ لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والنقابة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الوزارة في ضوء إستراتيجتها الجديدة بتطوير وتحديث نظم الدراسة بكليات الطب البيطري البالغ عددها 23 كلية بالجامعات المصرية، بما يُسهم في تزويد المجتمع المصري بخريجين مؤهلين في شتى المجالات البيطرية وفقًا للمعايير العالمية؛ لتلبية احتياجات مصر في قطاع الثروة الحيوانية، وسلامة الأمن الغذائي.

وأشار د.أيمن عاشور إلى الدور الهام لقطاع الطب البيطري في المحافظة على الصحة والسلامة المجتمعية، من خلال رعاية الحيوان ووقايته من الأمراض، والمحافظة على أمن وسلامة الغذاء، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع نقابة الأطباء البيطريين في تذليل كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والارتقاء بخدماته بما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأشار الوزير إلى خطة الوزارة لتدريب وتأهيل طلاب كليات الطب البيطري بالتعاون مع المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، مشيدًا بالإمكانيات العلمية والبحثية المتميزة لهذا المركز في مجال الطب البيطري، والتي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الإمكانات المُتاحة في المركز العلمي البيطري لمواكبة التقدم العلمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.

وتناول اللقاء آليات وسبل تطوير ممارسة مهنة الطب البيطري، وكيفية الاستفادة من خريجي الطب البيطري في القطاعات الإنتاجية والخدمية بمصر، فضلاً عن العمل على مد مظلة قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته في سنة 2020 الخاصة بمنح كادر المهن الطبية، لتشمل كافة الأطباء البيطريين العاملين بالجهات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مقترح بشأن التعاون مع الجامعات التكنولوجية في تخريج دفعات من الفنيين المساعدين في مجال الطب البيطري، وإمكانية تنظيم مؤتمر بالتعاون مع نقابة البيطريين، يضم المتخصصين في مجال الطب البيطري من الدول العربية والإفريقية؛ لدراسة تطوير المناهج التعليمية، واللوائح الدراسية، والتشريعات المهنية الخاصة بالطب البيطري.

ومن جانبه، ثمن د.خالد سليم الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف قطاعاتها في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، مشيدًا بتعاون الوزير البناء وحرصه الدائم على التواصل مع نقابة البيطريين؛ بما يُسهم في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على النحو المنشود.