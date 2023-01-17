«سوهاج الجديدة».. شاهد على إنجازات الجمهورية الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مدينة سوهاج الجديدة:- وتضع الدولة المصرية، فى اعتبارها عند تخطيط المدن الجديدة الوحدات السكنية التى تليق بالمواطنين وتوفير فرص العمل والأنشطة الثقافية والترفيهية للمواطنين بهذه المدن. وتتميز مدينة سوهاج الجديدة، بالعديد من الأنشطة الاقتصادية القائمة بها مثل النشاط الصناعى والنشاط التجارى والنشاط الخدمى.

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