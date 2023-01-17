وزير الإنتاج الحربى يتفقد سير العمل بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.





فى البداية ترأس الوزير محمد صلاح، اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) ومجلس إدارة الشركة، وعدد من رؤساء القطاعات ، واطلع على عرض تقديمى عن أنشطة الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التى تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج، وهو ما يأتى ضمن العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالحرص الدائم على توطين أحدث التكنولوجيات المعمول بها حول العالم داخل القطاع الصناعى المصرى وبالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلًا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وخلال العرض التقديمى أكد الوزير، على الدور الريادى للشركة فى مجال الإلكترونيات والذى بدأ بإنشاء مقر لها عام 1957 على مساحة (45) فدانا، لتكون صرحا للصناعات الإلكترونية، وبدأ الإنتاج بها عام 1962، حيث يوجد بها مصانع مزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية.

وأشار إلى الدور الرئيسى للشركة وهو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالى والتردد العالى جداً - الميكروويف - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصرى الثنائى والثلاثى - محطات الإعاقة الإلكترونية)، فضلاً عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم شركة بنها للصناعات الإلكترونية بإنتاج (التحويلات الإلكترونية - الحاسبات الشخصية ـ التابلت - عدادات الكهرباء المسبقة الدفع والذكية - اللمبات الموفرة للطاقة - شاشات العرض بإستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التى تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلى فى العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحى للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED وLCD).

وأجرى وزير الدولة للإنتاج الحربى جولة تفقدية بالشركة، شملت المرور على مصنع إنتاج أجهزة الاتصال (HF/VHF/UHF)، ومصنع إنتاج أجهزة الميكروويف، ومصنع إنتاج أجهزة الرادار، ووحدة إنتاج محطات الإعاقة الإلكترونية، ومصنع إنتاج لمبات الليد والكشافات، ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومصنع إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع، ومصنع إنتاج كاميرات المراقبة، ومصنع إنتاج الأجهزة الأمنية (بوابات – كشف يدوى – X-Ray).

وحرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، للإطمئنان على أحوالهم المعيشية، وسير العملية الإنتاجية، مؤكداً اهتمامه بالعاملين بالإنتاج الحربى والحرص على تطوير أدائهم إيماناً بأهمية العنصر البشرى فى العملية الإنتاجية.

وشدد على انفتاحه للاستماع إلى مختلف الأفكار والأطروحات والرؤى وحتى الاستفسارات التى تدور بأذهان العاملين بالإنتاج الحربى بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية سواء (مهندسين/ فنيين/ إداريين) والتى من شأنها تحسين بيئة العمل، مؤكدا ضرورة التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعى، وذلك فى ضوء اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوى الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبى احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات حول العالم، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة التفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية المهندس إميل حلمى إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامى، والمهندس ممدوح بدوى، المشرف على القطاعات الفنية بالهيئة، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش عسكر، المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس وائل محمود المكى، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، والمهندس أشرف عبد العزيز رئيس قطاع المشروعات، والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، ومحمد أحمد درويش، رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسى، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.