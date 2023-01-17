القاهرة الإخبارية: مستشار الرئيس الأوكرانى يتقدم باستقالته من منصبه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 12:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل قبل قليل، إن مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكى تقدم باستقالته بعد تعليقات ألمح فيها إلى تسبب القوات الأوكرانية فى حادث استهدف مبنى سكنيا في دنيبرو.

فى غضون ذلك، أعلنت أوكرانيا التصدى لهجمات روسية بالقرب من أكثر من 20 منطقة فى دونيتسك ولوجانسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أعلنت روسيا أن قوات كييف قصفت أراضى دونيتسك 35 مرة، خلال اليوم الماضى.

ففي بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.. ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قتلى الجنود الروس ارتفاع إلى 116 ألفا و950 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضي، من بينهم 870 جنديا قتلوا أمس فقط.

وأضافت أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3121 دبابة، و6215 من المركبات المدرعة، و2104 من النظم المدفعية، و441 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و220 من أنظمة الدفاع الجوي، و286 طائرة، و276 مروحية، و17 سفينة حربية، فضلا عن 1872 طائرة بدون طيار، و4 آلاف و877 من المركبات وخزانات وقود.