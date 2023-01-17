وزير القوى العاملة: استراتيجية الوزارة تركز على الملفات الخدمية

جدة - نرمين السيد - جرى مناقشة ملفات مشتركة، وآليات، وسبل التعاون فيما يخص دعم ثقافة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتشجيعهم على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة.

واستمع الوزير خلال اللقاء من المحافظ إلى متطلبات المحافظة التى وصفها بالغنية بحجم الاستثمارات، وبمواردها وطاقاتها البشرية فى مجال الزراعة والرى واستصلاح الأراضى، موضحا أن محافظة واعدة فى هذا المجال.

ووجه وزير القوى العاملة، الإدارة المركزية للتدريب المهنى برئاسة أيمن قطامش - الذى حضر اللقاء - بسرعة تغيير خطة التدريب التى كانت مقررة للمحافظة واستبدالها بخطة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة بحسب ما طلبه المحافظ، خاصة تدريب الشباب على مهن لها علاقة بالزراعة والرى والطاقة الشمسية وتنقية الآبار وإدوات حصاد المحاصيل الزراعية، والاستفادة القصوى من مراكز التدريب الثابتة بالمحافظة وارسال عربة تدريب متنقلة جديدة إلى المحافظة خاصة منطقة الفرافرة حيث نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الوزير، إن استراتيجية الوزارة فى الوقت الراهن تركز على عدد من الملفات الخدمية المهمة على رأسها التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.