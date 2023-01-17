بدء «معرض أهلا رمضان» فى سوق محطة مصر الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء معرض "أهلا رمضان" اعتبارا من اليوم الثلاثاء، فى 15 باكية بسوق محطة مصر الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض.





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