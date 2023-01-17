يتيح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. تعرف على أماكن 33 منفذا متنقلا فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:34 صباحاً - أتاحت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين، عددا من منافذ السلع الثابتة والمتحركة فى مختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتضم المحافظة أكثر من 900 منفذ متنوع ما بين ثابت ومتحرك تغطى كافة قطاعات المحافظة؛ بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وتسعى المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بمشاركة كافة الجهات، إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق.

ونوضح في السطور التالية عناوين تمركز أبرز منافذ السلع المتنقلة في المحافظة

-شارع همفرس في بولاق الدكرور

-247 عمارة 6 أكتوبر

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط

-شارع المحطة – العياط

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

-مركز ومدينة البدرشين

-أمام المحكمة بمركز العياط

-أول شارع المنشية طوابق فيصل

-شارع النصر في إمبابة

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

-كعابيش الطوابق فيصل

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

-50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

-شارع المطار بشتيل الوراق

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

-الشوبك الشرقي الصف

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

-مدخل المستقبل أكتوبر

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر