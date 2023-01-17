التعليم العالي: أنشطة وفعاليات جامعة الدلتا التكنولوجية خلال الفصل الدراسي الأول للعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:33 صباحاً - - افتتاح فرع جديد للجامعة بواحة السيلكون بمدينة السادات

- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب

- تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والتدريبات العملية.

- تنظيم زيارات ميدانية للطلاب إلى المؤسسات الصناعية الكُبرى

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات وتنفيذ عدة تدريبات عملية بالشراكة مع المؤسسات الصناعية الكُبرى؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أشار د. عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأكد د. عربي كشك أن الجامعة افتتحت هذا العام فرعًا لها بواحة السيلكون بمدينة السادات؛ لتقديم برامج دراسية بمجال تكنولوجيا المعلومات، وقد تمت التوسعات وفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية ، كما تم اعتماد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية الأولى للجامعة ٢٠٢٧/٢٠٢٢ تماشيًا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الدلتا التكنولوجية وقعت عقد مشروع القياس والتقويم الذي استلمته من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي؛ لإنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، بهدف المُساهمة في التطوير المُستمر لنُظم تقويم الطلاب والامتحانات والارتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية؛ تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تأهيل جيل من الشباب يواكب التحول الرقمي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات وظائف المُستقبل.

وأضاف د. عربي كشك أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للمعايرة، كما استقبلت الجامعة عدد من مسئولي أكاديمية هواوى تكنولوجي لبحث سُبل التعاون فى المجالات الرقمية والتقنية المختلفة وافتتاح فرع للأكاديمية بالجامعة، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بين الجانبين وتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية ابتكارية في مختلف المجالات التكنولوجية وفق المعايير الدولية، فضلًا عن استقبال مجموعة من مُتدربي معهد تكنولوجيا المعلومات من مسار E Mobility فى زيارة علمية ميدانية داخل معامل الجامعة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مُشترك، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة العربي للتجارة والصناعة في مجال تصميم وتنفيذ الاسطمبات، واستقبال رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لبحث سُبل التعاون بين الجامعتين.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي استقبلت الجامعة وفدًا من هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا؛ لتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية، وإجراء مشروعات مُشتركة لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة.

ونظمت الجامعة العديد من الفعاليات ومنها تنظيم ورشة عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظة على البيئة"، وتنظيم ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى نحو تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة، ومحاضرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل للطلاب فى المجالات التكنولوجية المختلفة وريادة الأعمال، وكيفية تحويل أفكار وإبتكارات الطلاب الى مشروعات على ارض الواقع، وذلك بالتعاون مع مُتخصصين، كما تم تنظيم ندوة بعنوان الابداع "طريق النجاح"، ومحاضرة عن الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالإضافة إلى دورة تدريبية مُتخصصة بعنوان "طاقة الرياح بين الدراسة النظرية والعملية وغيرها"، فضلًا عن المشاركة في فعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، والمشاركة فى مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلوماتCairo ICT 2022، بالإضافة إلى ورشة عمل عن التكنولوجيات الحديثة فى صناعة الخلايا الشمسية.

ونظمت الجامعة زيارات علمية ميدانية لطلابها، إلى شركة ترسانة الإسكندرية، وشركة مصر للغزل والنسيج، والشركة الدولية لسيراميك مصر، وشركة SMC للطاقة الجديدة والمُتجددة، وشركة دايكن للتبريد والتكييف، ومصنع الأمل (سيارات LADA وBYD)، بالإضافة الى عدد من الشركات والكيانات الصناعية بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

كما قدم الطلاب عدة مشروعات تطبيقية في بعض المقررات الدراسية، خاصة مع وجود النادى العلمي والتكنولوجي بالجامعة والذى يساعد على تطويرها والإرتقاء بها، بالإضافة إلى مشاركتهم في مسابقتي "المُبتكرون" التي نظمتها مكاتب التايكو ومسابقة البرمجة المصرية ECBC. وشاركت الجامعة في مُلتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة، ودورة الصداقة، ومسابقات الجمهورية لكرة السرعة، والكونغ فو، كما نظمت الجامعة دوري لكرة القدم ومعرضًا فنيًا وأطلقت معسكر اليوم الواحد لجوالي الأسر الطلابية.

الجدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تضم 6 برامج تكنولوجية مُتميزة تُلبي احتياجات ومُتطلبات سوق العمل وهي، برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وبرنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف الذي تم افتتاحه هذا العام بالتعاون مع مجموعة العربي كشريك صناعي.