وزير القوى العاملة التقى محافظ الوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:33 صباحاً - شحاتة والزملوط بحثا سبل التعاون في ملفات مشتركة.. وخطة تدريبية على مهن الزراعة والري وأدوات حصاد المحاصيل الزراعية ..

** المحافظ أكد أن"الوادي الجديد"غنية بمواردها الطبيعية والبشرية ..و"الوزير"وجه بإرسال عربة تدريب متنقلة جديدة تعمل في نطاق "حياة كريمة".

إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء بديوان عام "الوزارة"،محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط،وجرى مناقشة ملفات مشتركة،وآليات، وسبل التعاون فيما يخص دعم ثقافة التعليم الفني،و التدريب المهني وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وتشجيعهم على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ،واستمع الوزير خلال اللقاء من السيد المحافظ إلى متطلبات المحافظة التي وصفها بالغنية بحجم الاستثمارات،و بمواردها وطاقاتها البشرية في مجال الزراعة والري واستصلاح الأراضي،موضحا انها محافظة واعدة في هذا المجال..

وبعد ترحيبه بالضيف العزيز وجه وزير القوى العاملة الإدارة المركزية للتدريب المهني برئاسة ايمن قطامش -الذي حضر اللقاء- بسرعة تغيير خطة التدريب التي كانت مقررة للمحافظة واستبدالها بخطة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة بحسب ما طلبه السيد المحافظ،خاصة تدريب الشباب على مهن لها علاقة بالزراعة والري والطاقة الشمسية وتنقية الآبار ،وادوات حصاد المحاصيل الزراعية ،والاستفادة القصوى من مراكز التدريب الثابتة بالمحافظة،وارسال عربة تدريب متنقلة جديدة إلى المحافظة، خاصة منطقة الفرافرة حيث نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..وقال الوزير إن استراتيجية الوزارة في الوقت الراهن تركز على عدد من الملفات الخدمية المهمة على رأسها التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..