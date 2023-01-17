وزير التعليم العالي ينعى رئيس قسم علوم الإشعاع بمعهد البحوث الطبية بجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:33 صباحاً - نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتورة إيمان عبد المجيد خليل العبد رئيس قسم علوم الإشعاع بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، داعين الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن الدكتورة إيمان عبدالمجيد العبد وافتها المنية أثناء أداء مهمتها العلمية بجامعة برادفورد بإنجلترا.