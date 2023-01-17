التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تسعى إلى توفير حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - التقى أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حسين خيرى نقيب الأطباء؛ لبحث آليات التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى والنقابة العامة للأطباء، بحضور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية التعاون المثمر بين النقابة العامة للأطباء ووزارة التعليم العالى فى النهوض بالقطاع الطبى فى مصر، وتطوير أداء الأطباء سواء على المستوى التعليمى أو العملى، بما يُسهم فى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فى مختلف المستشفيات.

وأكد أيمن عاشور حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أوجه الدعم المادى والمعنوى؛ لتطوير منظومة الصحة فى مصر، فضلًا عن تطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى، بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية فى مصر.

ومن جانبه، أشاد حسين خيرى بالجهود المبذولة من وزارة التعليم العالى للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر من خلال كليات القطاع الطبى، والمستشفيات الجامعية وخطط التطوير بها، بما يُسهم فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد حسام عبدالغفار، أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى توفير حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية، موضحًا أن هذه المستشفيات تعمل على تطوير البنية التحتية لها، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتطوير الخدمات الطبية والصحية بها، وبما يعزز دور المستشفيات الجامعية البارز فى تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

وناقش اللقاء آليات توفير الرعاية الصحية الملائمة لأطباء الامتياز، بما يتيح لهم تقديم الرعاية الصحية التى تليق بالمرضى، وتحقق الخدمة الطبية اللازمة للمواطن.