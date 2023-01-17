- 1/2
- 2/2
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات فى هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الهولندية فى مجال استنباط تقاوى الخضر، فضلا عن الخطوات الهامة التى خطتها مصر فى هذا المشروع.
وأكد وزير الزراعة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، ومتابعته الدقيقة له، وأوضح أن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر قطع شوطا هاما فى هذا المجال، وتم استنباط 26 هجينا وصنفا لعشرة محاصيل مهمة.
وطمأن وزير الزراعة، الجانب الهولندى بأن هذا التعاون سيضمن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأصناف والهجن المستنبطة، فى إطار انضمام مصر إلى منظمة اليوبوف لحماية الأصناف النباتية، وإطلاق وثيقة الملكية الفكرية للدولة المصرية.
وأشار القصير إلى أهمية تحديد الأصناف التى سيتم التعاون فى استنباطها، فضلا عن الحقول والأماكن المقرر العمل فيها، وكذلك ضمان كل الحقوق الخاصة بكلا الجانبين، وذلك ضمن بروتوكول تعاون يتم توقيعه فى القريب العاجل بعد دراسته بشكل واف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يبحث مع شركة هولندية التعاون فى إنتاج تقاوى الخضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.