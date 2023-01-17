وزير الزراعة يبحث مع شركة هولندية التعاون فى إنتاج تقاوى الخضر

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير مع وفد من ممثلى إحدى الشركات الهولندية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج تقاوى الخضر فى مصر، سبل التعاون بين الوزارة ممثلة فى البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، والشركة لاستنباط هجن جديدة لمحاصيل الفلفل، الفاصوليا، والباذنجان، ضمن محاور المشروع.





وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات فى هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الهولندية فى مجال استنباط تقاوى الخضر، فضلا عن الخطوات الهامة التى خطتها مصر فى هذا المشروع.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، ومتابعته الدقيقة له، وأوضح أن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر قطع شوطا هاما فى هذا المجال، وتم استنباط 26 هجينا وصنفا لعشرة محاصيل مهمة.



وطمأن وزير الزراعة، الجانب الهولندى بأن هذا التعاون سيضمن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأصناف والهجن المستنبطة، فى إطار انضمام مصر إلى منظمة اليوبوف لحماية الأصناف النباتية، وإطلاق وثيقة الملكية الفكرية للدولة المصرية.

وأشار القصير إلى أهمية تحديد الأصناف التى سيتم التعاون فى استنباطها، فضلا عن الحقول والأماكن المقرر العمل فيها، وكذلك ضمان كل الحقوق الخاصة بكلا الجانبين، وذلك ضمن بروتوكول تعاون يتم توقيعه فى القريب العاجل بعد دراسته بشكل واف.