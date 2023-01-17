جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء أى من السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، مُشددةً على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى توافر مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة، للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين أو التلاعب بأسعارها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تنفى اختفاء السلع: ضخ كميات وفيرة يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.