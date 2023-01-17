الحكومة تنفى اختفاء السلع: ضخ كميات وفيرة يوميا

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء أى من السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، مُشددةً على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى توافر مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة، للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين أو التلاعب بأسعارها.