سفير الفاتيكان بمصر يزور مشاريع مؤسسة الأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - زار رئيس الأساقفة، نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، دار واحة الرحمة للأيتام والالتقاء مع أعضاء مؤسسة الأخوة الإنسانية، وذلك بحضور الدكتور فابيو بروشينى، القنصل الإيطالى الشرفى لشرم الشيخ.





كان فى استقبالهما المونسنيور يوأنس لحظى جيد، رئيس المؤسسة، والسكرتير الشخصى السابق لقداسة البابا فرنسيس، وبعض رجال الأعمال المهتمين بالعمل الخيرى ومجلس أمناء المؤسسة.

وعرض المونسنيور يوأنس جيد، كافة المشروعات والمبادرات الخيرية، التى تقوم المؤسسة حاليًا بتنفيذها لخدمة جميع أبناء الشعب المصرى ولا سيما مشروع القوافل الطبية، وسلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية، ومستشفى البامبينو چيزو للطفولة والأمومة.

وقدم شرحًا مفصلًا عن دار واحة الرحمة للأيتام، التى بدأ العمل فيها فى أغسطس 2020، وتم إنجاز أكثر من 70٪ من المشروع الذى من المقرر أن يفتح أبوابه لاستقبال الأطفال خلال 6 فى منتصف العام الحالى.

وأعرب السفير البابوى خلال كلمته للحاضرين عن تقديره الكبير لما تم إنجازه من مشروعات خيرية، لخدمة جميع فئات المجتمع المصرى، وشجع أعضاء المؤسسة للاستمرار فى هذه المبادرات، التى تقوم بها المؤسسة لنشر ثقافة الأخوة الإنسانية والتعايش وقيم التضامن والاحترام والمساواة.

وأكد سفير الفاتيكان أنه خلال تواجده فى مصر منذ ثلاث سنوات قد رأى مدى كرم الشعب المصرى، واهتمامه بفعل وعيش الخير والبر والإحسان.

وتعد زيارة سفير الفاتيكان هذه تأكيدًا على دعم وتشجيع قداسة البابا فرنسيس لمؤسسة الأخوة الإنسانية، ولعملها فى نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التى قام قداسته بتوقيعها يوم 4 فبراير 2019 فى أبوظبى، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.