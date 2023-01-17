القوى العاملة: خطة تدريبية للشباب على الزراعة والرى بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، وبحث اللقاء ملفات مشتركة، وآليات وسبل التعاون فيما يخص دعم ثقافة التعليم الفنى، والتدريب المهنى وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتشجيعهم على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة.





واستمع الوزير خلال اللقاء من المحافظ إلى متطلبات المحافظة التى وصفها بالغنية بحجم الاستثمارات، وبمواردها وطاقاتها البشرية فى مجال الزراعة والرى واستصلاح الأراضى، موضحا أنها محافظة واعدة فى هذا المجال.

ووجه وزير القوى العاملة الإدارة المركزية للتدريب المهنى برئاسة أيمن قطامش، بسرعة تغيير خطة التدريب التى كانت مقررة للمحافظة، واستبدالها بخطة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة بحسب ما طلبه المحافظ، خصوصا تدريب الشباب على مهن لها علاقة بالزراعة والرى والطاقة الشمسية وتنقية الآبار، وأدوات حصاد المحاصيل الزراعية، والاستفادة القصوى من مراكز التدريب الثابتة بالمحافظة، وإرسال عربة تدريب متنقلة جديدة إلى المحافظة، خصوصا منطقة الفرافرة ضمن نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وقال الوزير إن استراتيجية الوزارة فى الوقت الراهن تركز على عدد من الملفات الخدمية المهمة على رأسها التدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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