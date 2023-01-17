مجلس كنائس مصر ينظم احتفالية بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة خدام الرعايا "الكهنة والقسوس" التابعة لمجلس كنائس مصر، احتفالية فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد حملت عنوان "الميلاد يجمعنا"، بحضور 65 من الكهنة والقسوس من عائلات الكنائس الخمس الأعضاء فى المجلس.





تضمنت الاحتفالية كلمات مختصرة لممثلى الكنائس الأعضاء وهم: القس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى والأمين المشارك عن الكنيسة الإنجيلية، والأب القس بولس حليم مدير إدارة التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، واختتمت الكلمات بكلمة المطران الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

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