«التنمية المحلية» تتابع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة التنمية المحلية اجتماع لجنة التخطيط المحلى المتكامل بمحافظة بنى سويف، برئاسة اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، والتى شكلها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، ضمن الآليات المؤسسية لإصلاحات منظومة التخطيط المحلى المطورة.





ويستهدف المشروع دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلى، مع تطوير مجالات ونظم العمل، بجانب دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسى للمحافظة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، والمساهمة فى تنفيذ وتمويل المشروعات.



وشهد اجتماع اللجنة حضور الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون نظم العمل والتنمية الاقتصادية المحلية بمشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، وبمشاركة محمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط والمتابعة والأمانة الفنية للجنة، وشيرين حسين مدير المكتب الفنى، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومنسق عام المشروع بالمحافظة، وباقى أعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية ومديرى:الصحة، الشباب والرياضة، الطرق،التربية والتعليم، الزراعة، الأوقاف، التضامن، الثقافة، القوى العاملةـ التنظيم والإدارة،: الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحى، الغاز، الاتصالات، بناء وتنمية القرية، التخطيط العمرانى، مركز المعلومات، المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام وخطة عمل اللجنة، والتى تتضمن تنسيق الخطط بين كل قطاعات المحافظة ومع الجهات المعنية لإعداد خطة تنموية متكاملة للمحافظة يشارك فيها كل القطاعات والهيئات والأجهزة التابعة للمحافظة، التنسيق مع الجهات والإدارات والمديريات الخدمية القطاعية لضمان التكامل بين الأنشطة والخطط وذلك فى ضوء الإصلاحات المؤسسية والهيكلية والسياسات العامة بما يتسق مع عملية تطوير منظومة التخطيط المحلى، مع الدمج والربط بين الخطط القطاعية للوزارات الخدمية وخطط التنمية المحلية لدعم تطبيق اللامركزية، بجانب وضع إطار تخطيطى متكامل لربط وتشبيك كل القطاعات فى خطة متكاملة لتنمية المحافظة، والتى تعتبر لبنة لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتنمية المحافظة "متوسطة الأجل".