المستشفيات التعليمية تعلن توافر أحدث جهاز عالمى لتشخيص أمراض القلب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:28 صباحاً - أكد الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية أنه ضماناً لإستكمال عملية التطوير الجارية كان لزاماً علينا عدم إغفال المحور الأهم للرعاية الطبية، ألا وهو الأجهزة الطبية المستخدمة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة لتقديم خدمة طبية متميزة.

وتابع: حرصت الهيئة على أن تكون مواصفات هذه الأجهزة مطابقة لأحدث ما تم التوصل إليه العلم الحديث فى كل المجالات، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبى للعمل عليها وتشغيلها بمجرد الإستلام.

وأضاف تم تركيب أحدث جهاز أشعة مقطعية بالعالم بمعهد القلب القومي أحد وحدات الهيئة المتخصصة والرائدة وتابع: هذا الجهاز يعد الأحدث والأدق والأسرع عالميا ويعد واحدا من ثلاثة أجهزة موجودة بالقطر المصري والوحيد بمستشفيات وزارة الصحة، بتكلفة تصل إلى 35 مليون جنيه، حيث يتميز الجهاز عن باقي الأجهزة الموجودة بالعالم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل جرعات الأشعة، ومتابعة المريض أثناء عمل الفحص، وكذلك يتميز بالصور العالية الجوده الغنية بالتفاصيل الدقيقة لاتخاذ قرارات سليمة أكثر دقة في تشخيص الأمراض للوصول لنسب شفاء مرتفعة.

وأفاد محمد عبدالهادى عميد المعهد القومى للقلب بأن الجهاز يتميز بالتصوير المقطعي رباعي الأبعاد ثنائي المصدر بجرعات أشعة منخفضة للغاية، وإمكانية عمل الفحوصات الوظيفية للقلب Cardiac Perfusion، وامكانية عمل الفحوصات الوظيفية للمخ Brain Perfusion، كذلك إمكانية عمل الفحوصات الوظيفية للكبد Liver Vulometry and Portography.

وأكد الدكتور إبراهيم حلمى استشارى الأشعة بالهيئة ورئيس قسم الأشعة بالمعهد بأن الجهاز الجديد يتيح إمكانية الكشف عن العيوب الخلقية للشرايين والأوردة ، والكشف عن أدق وأصغر الشعيرات الدموية ، وإمكانية الكشف عن الأورام متناهية الصغر Microvascular Tumors ، وإمكانية فحص شرايين القلب التاجية CT Coronary Angiography ، وذلك قبل وبعد العمليات بدرجة توازى أو تزيد عن القسطرة التشخيصية ، كذلك يمكنه فحص القلب للأطفال وحديثي الولادة دون التقيد بتردد ضربات قلب معينة ، بل يعمل بضربات قلب عالية ، وهذا غير متوفر فى أكثر من ٩٥٪ من الأجهزة الموجودة فى مصر.

وأضاف الدكتور ابراهيم شلبي مستشار الأشعة بالهيئة بأن الجهاز الجديد يتيح ولأول مرة عمل الفحص فى وقت قصير جدا لا يتعدى جزء من الثانية، كما يتيح الجهاز إمكانية فحص الشرايين الطرفية العلوية والسفلية بدقة متناهية غير مسبوقة فى مصر، بالإضافة إلى فحص الشرايين الكلوية والشريان الأورطي وفحص جميع الدعامات الكلوية ودعامات الأورطى، وأيضا يتيح عمل الفحوصات بكمية صبغة قليلة جدا جدا وذلك مراعاة لمرضى الفشل الكلوي والمرضى الذين يعانون من الحساسية المفرطة، وكذلك يمكن من خلاله فحص المرضى الذين يعانون من السمنه المفرطة وكبار السن ومرضى الرعايات المركزة أوالمرضى الغير متعاونين بدون تخدير.