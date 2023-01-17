تشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية بمعهد القلب القومى (صور)

جدة - نرمين السيد - استطاعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة الماضية أن تسير فى مثلث الرعاية الطبية والذى يشمل المنشأة، الطاقم الطبى والأجهزة الطبية، حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة فى أسرع وقت ممكن.





وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأنه ضمانا لاستكمال عملية التطوير الجارية، كان لزاما عدم إغفال المحور الأهم للرعاية الطبية، ألا وهو الأجهزة الطبية المستخدمة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة لتقديم خدمة طبية متميزة.

وأوضح السودة، أن الهيئة حرصت على أن تكون مواصفات هذه الأجهزة مطابقة لأحدث ما تم التوصل إليه العلم الحديث فى كل المجالات، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبى للعمل عليها وتشغيلها بمجرد الاستلام، وفى هذا السياق تم تركيب أحدث جهاز أشعة مقطعية بالعالم بمعهد القلب القومى، أحد وحدات الهيئة المتخصصة والرائدة.

وأشار إلى أن الجهاز الذى يعد الأحدث والأدق والأسرع عالميا والذى أنتجته شركة سيمنز العالمية، يعد واحدا من ثلاثة أجهزة موجودة بالقطر المصرى والوحيد بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، بتكلفة تصل إلى 35 مليون جنيه، ويتميز الجهاز عن باقى الأجهزة الموجودة بالعالم باستخدام الذكاء الاصطناعى لتقليل جرعات الأشعة، ومتابعة المريض أثناء عمل الفحص، وكذلك يتميز بالصور العالية الجودة الغنية بالتفاصيل الدقيقة لاتخاذ قرارات سليمة أكثر دقة فى تشخيص الأمراض للوصول لنسب شفاء مرتفعة.

وأفاد الدكتور محمد عبدالهادى عميد المعهد القومى للقلب، بأن الجهاز يتميز بالتصوير المقطعى رباعى الأبعاد ثنائى المصدر بجرعات أشعة منخفضة للغاية، وإمكانية عمل الفحوصات الوظيفية للقلب Cardiac Perfusion، وإمكانية عمل الفحوصات الوظيفية للمخ Brain Perfusion، كذلك إمكانية عمل الفحوصات الوظيفية للكبد Liver Vulometry and Portography.

وأكد الدكتور إبراهيم حلمى استشارى الأشعة بالهيئة ورئيس قسم الأشعة بالمعهد، بأن الجهاز الجديد يتيح إمكانية الكشف عن العيوب الخلقية للشرايين والأوردة، والكشف عن أدق وأصغر الشعيرات الدموية، وإمكانية الكشف عن الأورام متناهية الصغر Microvascular Tumors، وإمكانية فحص شرايين القلب التاجية CT Coronary Angiography، وذلك قبل وبعد العمليات بدرجة توازى أو تزيد عن القسطرة التشخيصية، كذلك يمكنه فحص القلب للأطفال وحديثى الولادة دون التقيد بتردد ضربات قلب معينة، بل يعمل بضربات قلب عالية، وهذا غير متوفر فى أكثر من 95٪ من الأجهزة الموجودة فى مصر.

وأضاف الدكتور إبراهيم شلبى مستشار الأشعة بالهيئة، بأن الجهاز الجديد يتيح ولأول مرة عمل الفحص فى وقت قصير جدا لا يتعدى جزء من الثانية، كما يتيح إمكانية فحص الشرايين الطرفية العلوية والسفلية بدقة متناهية غير مسبوقة فى مصر، بالإضافة إلى فحص الشرايين الكلوية والشريان الأورطى وفحص جميع الدعامات الكلوية ودعامات الأورطى، وأيضا يتيح عمل الفحوصات بكمية صبغة قليلة جدا، وذلك مراعاة لمرضى الفشل الكلوى والمرضى الذين يعانون من الحساسية المفرطة، وكذلك يمكن من خلاله فحص المرضى الذين يعانون من السمنه المفرطة وكبار السن ومرضى الرعايات المركزة أوالمرضى الغير متعاونين بدون تخدير.