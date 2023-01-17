التمثيل العمالى بالرياض يتابع استرداد حقوق عمال مصريين بشركة سعودية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة مصر فى الرياض بالسعودية، بشأن التنويه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة والذين لهم مستحقات مالية بشركة "سعودى أوجيه" المحدودة، تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة، قبل 19 يناير الجارى 2023، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة أحوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها فى المملكة.





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