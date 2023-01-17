أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات الدورة الـ27 من سيمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت بتنظيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، وبالتعاون مع محافظة أسوان.

الغردقة

تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر والمقرر أن تستمر حتى الثلاثاء 24 يناير الجارى.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن جلسة استماع خاصة تحت عنوان " أوكرانيا وتهديد السلم و الأمن الدوليين" وذلك بناء على طلب تقدم به مندوب روسيا الدائم فى الأمم المتحدة فاسيلى نيبزييف لمجلس الأمن

واشنطن

تبدأ وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، جولة إفريقية تشمل "السنغال، وزامبيا، وجنوب إفريقيا"، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة السمراء ونفاذ التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.

ملبورن

تواجه بطلة التنس المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 54 عالميًا، البولندية ماجدة لينيت، المصنفة رقم 45 عالميا، بالدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام الكبرى بموسم التنس.

القاهرة

يواجه الأهلى، فى السادسة مساء، فريق سموحة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.