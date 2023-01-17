«الأنباء الكويتية» تبرز وصف إيلون ماسك لمصر الفرعونية بـ«المذهلة»

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان (مصر الفرعونية مذهلة) إن الملياردير الأمريكى وصف مصر الفرعونية بـ"المذهلة"، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وجاءت ردود أفعال مصرية رسمية وشعبية تدعو الملياردير الأمريكى لزيارة مصر لاستكشاف أثار الحضارة العريقة وحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير.

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