القوى العاملة: مليون و952 ألف جنيه تعويضات لـ 19 أسرة لعمال متوفين ومصابين

جدة - نرمين السيد - سَلّمت وزارة القوى العاملة شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 19 أسرة لعمال متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة، من 9 محافظات، بإجمالى مبلغ مليون و952 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة" بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا.





وقال بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير منال عبد العزيز، سلمت الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 10 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: الجيزة، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف، وهم: محمد حمدى سيد محمد، مجدى عياد سيدهم، ومؤمن فاروق عبد المنعم، وأسامه على أحمد عطية، وصدام خلف على عبد المنعم، ومجدى لطفى محمد محمد، ورمضان حسن رجب سعد، ومحمود عبد الباقى شعيب، ورمضان مساعد رمضان، وجوده سعد جودة.

وأوضح البيان أن إجمالى التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغ مليون و800 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 9 عمال مصابين، من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا، بلغت 152 ألفاً و920 جنيها، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: مصطفى أحمد محمد عطيه، وجرجس كمال فضل عبد السميع، وكرم أحمد عبد ربه، وأشرف يوسف فهيم، وبرسوم فرج رزق الله، وسمير عبد الخير يوسف بشاى، ومحمود عطا قناوى عرابى، ووجيه خله سفين، وأحمد فتحى محمد على.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية، العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، ومؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.

وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة، من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة فى الحصول على مستحقاتها.

حضر تسليم الشهادات من "الوزارة": نشوى الشبكى مدير عام الإدارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وأشرف عيد باحث بالإدارة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحى مسؤو التأمين بالشركة.

يذكر أن الوزير كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت إشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

كما أن خطة الوزارة فى العام الجديد تتضمن إعطاء اهتمام بالغ بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أى عامل قد يتعرض للإصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.