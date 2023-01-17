أستاذ زراعة: مصر الأولى عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد استاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن الصادرات الزراعية التى تم تصديرها فى 2022 تخطت 6.3 مليون طن، لافتا إلى أن مصر هى الأولى على العالم فى تصدير الموالح والثانى فى تصدير البطاطس، وتم تصدير مليون و800 ألف طن موالح، و850 ألف طن بطاطس.





أضاف أحمد أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هى الأولى على العالم فى تصدير الفراولة المجمدة ونصدر سنويا ما يقرب من 215 ألف طن فراولة مجمدة تشكل 6% من إجمالى الصادرات الغذائية، وترتيبنا الخامس فى إنتاج وتصدير الفراولة على مستوى العالم. وأكد أحمد أبو اليزيد أن الدولة صدرت 130 ألف طن رمان، كما أخذنا حيز كبير فى تصدير الخضروات الورقية ونصدر ايضا الفراولة الطازجة وشتلات فراولة بما يقرب من 36 مليون شتلة سنويا، ولذا فإن الصادرات لأول مرة تتخطى 6.3 مليون طن بإجمالى ما يقترب من 3.6 مليار دولار. وفى وقت سابق، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وصول حجم الصادرات الزراعية لأول مرة فى تاريخ مصر لـ 6 ملايين و300 ألف طن إنجاز كبير بزيادة حوالى 530 ألف طن عن العام الماضى، مما يعنى أن هناك حصيلة دولارية من هذا التصدير تتخطى 3 مليارات دولار.

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