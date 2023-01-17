نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى يستحوذان على اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والوقود الأخضر..تشكيل كيان استثمارى للمنطقة الاقتصادية للقناة وتطوير طريق السويس السخنة"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيهات الرئيس السيسى بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة فى عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه، والتى تدخل كمكون رئيسى فى العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه كذلك بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثمارى فاعل للمنطقة فى المشروعات التابعة لها، فضلا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصة موقعها الجغرافى المتميز فى قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم؛ مما يوفر فرصا واعدة لتصبح مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخا لمكانة مصر فى الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة فى المنطقة.

كما وجه الرئيس بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية، وذلك فى إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة فى منطقة القناة.

وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأشارت إلى أنه اتصالا بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة ما يتعلق بالطرق والمحاور؛ وجه الرئيس السيسى بتطوير طريق السويس/ السخنة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية وفصل الشاحنات الثقيلة عن باقى المركبات وتطوير مزلقانات السكك الحديدية على طول الطريق، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية فى تلك المنطقة عن طريق تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ، والتكامل مع مدينة السويس الجديدة، وكذلك تسهيل الدخول والخروج بين تلك المناطق.

وفى صحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "السيسى خلال اجتماعه بالرئيس التنفيذى لشركة (إينى) ووزير البترول: توسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج"، أبرزت الصحيفة توجيهات الرئيس السيسى بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة إينى الإيطالية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمرارا لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إينى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن رئيس شركة إينى الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز فى مصر، وذلك فى ضوء ما تمثله من مركز إقليمى لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهى المكانة التى تزداد أهمية فى إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات التى تذخر بها مصر فى هذا المجال.

وفى صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "بحث تحضيرات مشاركة مصر باجتماعات قمة مجموعة العشرين.. مدبولى: توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية"، سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد رئيس الوزراء، أن دعوة الرئاسة الهندية لمصر للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين تعد انعكاسا للروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وتأكيدا لمكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مدبولى امس، بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة فى 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفير راجى الإتربى الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى المجموعة خلال فترة الرئاسة الهندية.

ونقلت عن رئيس الوزراء قوله إن هناك تكليفات من الرئيس السيسى، بإيلاء ملف المشاركة المصرية فى اجتماعات مجموعة العشرين اهتماما خاصا، وأن تكون هناك مشاركة نشطة ومؤثرة فى مختلف اجتماعات المجموعة، من أجل تعزيز العمل الدولى المشترك فى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادى العالمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى ترأس، فى سياق منفصل، أمس، اجتماعا لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محليا، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور هانى سويلم، وزير الرى.

ونقلت "الأهرام" عن السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء قوله إنه فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وبالنظر إلى الكمية المستوردة من الزيوت التى نحتاجها، فإن الدولة قد اتجهت إلى اتخاذ بعض الخطوات الجادة، للعمل على سد هذه الفجوة، من خلال التوسع فى الزراعة التعاقدية، أو غيرها من الخطوات، وأن الاجتماع ناقش سبل التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج زيت الطعام والعمل على الحد من استيراده.

وتحت عنوان "المركزى يكشف الحقائق: تغطية 2 مليار دولار من طلبات المستوردين، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.. المستثمرون الأجانب يضخون مليار دولار، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى"، أبرزت صحيفة "الأخبار" رصد البنك المركزى مجموعة من المؤشرات الإيجابية بسوق الصرف، والتى شملت زيادة كبيرة فى حصيلة البنوك من النقد الأجنبى من السوق المحلية، علاوة على تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة، كما عادت أموال المستقمرين الأجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ الأربعاء الماضى بإجمالى تجاوز 925 مليون دولار مع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2022، ليصل إلى 34 مليار دولار للشهر الرابع على التوالى بزيادة تتجاوز 860 مليون دولار آخر 4 أشهر رغم سداد 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية بواقع 1.5 مليار دولار شهر نوفمبر ومليار دولار ديسمبر الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتياطى النقدى الأجنبى سجل - نهاية ديسمبر الماضى - أعلى مستوى له منذ مايو 2022 بما يغطى 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر تتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطى وفقا للمعايير الدولية.

وأشارت "الأخبار" إلى أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبيرة فى مبالغ التداول فى سوق الإنتربنك، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

ونقلت الصحيفة عن البنك المركزى تأكيده أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من مليارى دولار أمريكى من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفى فى تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين فى أقرب وقت.

وتحت عنوان "التموين تعلن أخبارا سارة مع بداية 2023: كارت ذكى للخبز لغير حاملى البطاقات.. وإضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كارت ذكى مسبوق الدفع لصرف الخبر البلدى المدعم للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموين ورقية على أن يتم الإعلان عن أسعاره خلال أيام.

ونقلت الصحيفة عن وزير التموين الدكتور على المصيلحى قوله إنه سيتم طرح الرغيف بسعر التكلفة وسيتم تحديد الكمية لكل مواطن على أن يكون بنفس مواصفات الخبر البلدى المدعم.

وأوضح الوزير أنه ستتم إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية خلال 21 يوما من التسجيل بشرط استيفاء كافة الشروط.

وتحت عنوان "فى إطار خططه للتوسع خلال 2023.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أكبر منصة تدريبية لرفع قدرات الشباب المتطوع"، أبرزت صحيفة "الأهرام" إعلان التحالف الوطنى عن إطلاق أكبر منصة تدريبية لمتطوعى كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاستفادة بقدرات الشباب المصرى فى تحقيق مستهدفات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الطموح خلال 2023، ومضاعفة الخدمات والدعم المقدم للشرائح الأولى بالرعاية تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها وآثارها.

ونقلت الصحيفة عن بيان التحالف قوله إنه بالإضافة لما تتضمنه منصة تدريب المتطوعين من دورات مكثفة، سوف تعمل المنصة أيضا على نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد فى مصاف متطوعى التحالف وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف فى خدمة أكثر من 30 مليون مواطن مصرى فى مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التى يعيشها العالم الآن.