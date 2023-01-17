وزير الأوقاف يصل العاصمة الموريتانية

وتحتضن نواكشوط عاصمة موريتانيا، الملتقى الذى ينظم برعاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، بدءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل بعنوان: "ادخلوا فى السلم كافة".
وكان فى استقبال جمعة لدى سلم الطائرة وزير الشؤون الإسلامية الموريتانى الدكتور الداه سيدى ولد اعمر طالب والأمين العام للمؤتمر الافريقى لتعزيز السلم الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه وبعض كبار المسؤولين الموريتانيين.
ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كلمة هامة فى الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر.
وتأتى المشاركة المصرية فى المؤتمر الذى يشهد مشاركة كبيرة من الحكومات الإفريقية فى إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الإفريقى، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة، وخاصة فى مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.
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