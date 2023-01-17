انقطاع المياه اليوم عن عدة قرى بـ 8 مراكز فى المنوفية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة عن سبب انقطاع المياه، والذى يستمر لمدة 4 ساعات من الساعة الـ 10 صباحا، وحتى الساعة الـ 2 ظهرا، مشيرة إلى أنه يأتى؛ بسبب أعمال الصيانة الدورية وغسل المروقات وتطهير الخزانات، وفقا لخطة الصيانة الدورية التى تنتهجها الشركة. وجاءت أماكن قطع المياه فى المنوفية اليوم كالتالى: شبين الكوم: قرى البتانون والسكرية. قويسنا: قرى عرب الرمل ودمنو وأم خنان وميت برة وأبو ذكرى. بركة السبع: قرى الروضة وطوخ طنبشا وأبو مشهور. منوف: قرى شبرا بلولة وكفر فيشا وغشوش وكفر فيشا. تلا: قرى بمم وزاوية بمم وسميج وصفط جدام وكفر السكرية. أشمون: قرى كفر عون والنطاعية ومشتل دريب وسبك وشنشور وسبك الأحد وسنتريس وقورص وشطانوف. الباجور: قرى مسجد الخضر وبهتاى وكفر العتامنة وقلوانة وشبرا زنجى وجروان ومشيرف وبنى العرب. الشهداء: قرى جزيرة الحجر وزاوية الناعورة وزاوية البقالى وعمروس.

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