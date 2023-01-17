طقس الثلاثاء.. الأرصاد تكشف عن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 18 12

دمنهور 20 12

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 12

دمياط 20 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 20 10

رفح 20 11

رأس سدر 21 09

نخل 16 02

كاترين 11 01

الطور 22 09

طابا 20 11

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 20 10

السلوم 17 08

سيوة 16 06

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 24 14

حلايب 22 15

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15

الفيوم 19 08

بنى سويف 19 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 08

سوهاج 20 07

قنا 21 08

الأقصر 22 08

أسوان 22 10

الوادى الجديد 19 05

أبوسمبل 21 09