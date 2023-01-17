رئيس مدينة أبو تيج: التمثال المثير للجدل تم إزالته وتصميمه لم يكتمل

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة له فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه تم إزالته وتصميمه لم يكتمل، ليرد عليه عمرو خليل: "الحمد لله إنه ماكملش".

وأثار أحد التماثيل الجديدة التى تمت أقامتها وسط مركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط حالة من الاستياء والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمهتمين بالفنون والتراث، حيث كشف عن التمثال الذى يتضمن مجسما لفرعون وسط يجلس وسط مركب أمام محطة قطار أبوتيج، مما وصفه البعض بأنه تشويه وليس فنًا.