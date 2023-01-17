جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة له فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه لا توجد عمرة تكلفتها 10 آلاف جنيه، وعمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تطور منظومة التأشيرات لدخول السياحة والزيارة والعمل والإقامة وكل أنواع التأشيرات أصبحت ميسرة لأى شخص راغب فى دخول السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو اللجنة العليا للحج: عمرة رجب تبدأ من سعر 28 ألف جنيه (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.