الأرصاد تزف بشرى عن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع اليوم أن يكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء؛ نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وأضافت: "تكون الظاهرة الجوية المؤثرة هى الشبورة المائية، والتى قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تظل فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس معتدل نهارا على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.